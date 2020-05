Kirchenkreis Lennep : Jeschke möchte Superintendent werden

Radevormwald Der Pfarrer der reformierten Kirchengemeinde in Radevormwald bewirbt sich mit zwei weiteren Kandidaten um die Nachfolge von Hartmut Demski. Nun haben sich die Anwärter der Kreissynode vorgestellt. Gewählt wird am 5. Juni.

Der derzeitige Amtsinhaber Hartmut Demski wird zum 1. Oktober diesen Jahres in den Ruhestand gehen. Nun haben sich sich die drei vom Nominierungsausschuss vorgeschlagenen Nachfolge-Kandidaten den Mitgliedern der Kreissynode in einer Synodalversammlung vorgestellt.

Neben Dieter Jeschke treten Pfarrerin Antje Menn aus Remscheid und Pfarrer Karl-Albert Hesse aus Mönchengladbach für das Amt des Superintendenten bzw. der Superintendentin an. Die Kreissynode ist das Leitungsgremium des Kirchenkreises Lennep. Dieser vereint evangelische Kirchengemeinden mit rund 65.000 protestantischen Christen zwischen Remlingrade und Dabringhausen, Hückeswagen und Burg. Neben 22 Teilnehmern und Teilnehmerinnen im großen Saal des Gemeindehauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße verfolgten weitere 66 Mitglieder der Kreissynode das Geschehen von zuhause über eine Videokonferenz, teilt der Evangelische Kirchenkreis mit. Die Bewerber stellten sich und ihren Lebenslauf vor, im Anschluss gingen sie auf die Fragen nach den Chancen von Kirche in den nächsten acht Jahren ein und wie sie diese als künftiger Amtsinhaber gestalten wollten.

Sollte Dieter Jeschke mit seiner Kandidatur für das Amt Erfolg haben, hätte dies auch personelle Konsequenzen für die reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald. Denn die Kreissynode im Herbst 2019 hatte entschieden, dass der zukünftige Superintendent im Kirchenkreis Lennep hauptamtlich arbeiten wird und keinen Pfarrstellenanteil in einer der Gemeinden mehr haben wird.

Dieter Jeschke war im Mai 2014 einstimmig vom Presbyterium zum neuen Pfarrer der reformierten Gemeinde gewählt worden. Zuvor war er in Wuppertal-Schöller, fünf Jahre als Jugendpfarrer in Essen-Heidhausen und anschließend 14 Jahre in Ratingen-Hösel tätig gewesen. Im August 2014 wurde Jeschke von Superintendent Hartmut Demski in das neue Amt eingeführt.