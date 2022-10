Krankenhaus in Radevormwald : Orthopäde erklärt, was bei Knie- und Hüftbeschwerden hilft

Dr. med. Martin Ulatowski ist Chefarzt der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Sporttraumatologie am Sana Krankenhaus Radevormwald. Foto: Sana

Radevormwald Dr. Martin Ulatowski, Chefarzt an der Klinik in Radevormwald, informiert bei einem Infoabend am Mittwoch, was bei Hüft- und Knieleiden theraupeutisch möglich ist.

Im Laufe des Lebens sind fast alle Menschen mehr oder weniger stark von Gelenkverschleiß (Arthrose) betroffen. Er führt im fortgeschrittenen Stadium zu Schmerzen mit Bewegungseinschränkungen und sinkender Lebensqualität. „Arthrose kann an allen Gelenken auftreten, am häufigsten an Knie- und Hüftgelenken“, sagt Dr. med. Martin Ulatowski, Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie, Sporttraumatologie am Sana Krankenhaus Radevormwald.

Der erfahrene Orthopäde bietet eine Patientenveranstaltung am Mittwoch, 19. Oktober, im Röntgen-Museum in Lennep: „Was tun, wenn Hüfte und Knie schmerzen?“ stellt der Chefarzt gut verständlich und anschaulich die Ursachen von Gelenkverschleiß dar, beschreibt moderne Behandlungsverfahren und beantwortet Fragen, wann das künstliche Hüft- oder Kniegelenk sinnvoll ist: Denn ein fortgeschrittener Gelenkverschleiß ist nicht heilbar. Man kann die Beschwerden aber lindern und das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen.

Für den langfristigen Erfolg einer geplanten Gelenkersatz-Operation sind eine qualitativ hochwertige OP-Ausführung und ein sicheres Implantat von entscheidender Bedeutung. Ebenso werden regelmäßig gelockerte Endoprothesen erfolgreich ausgetauscht. „Wir haben sehr viel Erfahrung. Die unabhängige Zertifizierung zum EndoProthetikZentrum (EPZ) sichert unseren Patienten eine sehr hochwertige Durchführung endoprothetischer Operationen. Kliniken und Operateure verpflichten sich zur Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Patienten, die einen Gelenkersatz brauchen, sind im Sana Krankenhaus Radevormwald in den besten Händen“, so Chefarzt Dr. Ulatowski.

Termin Patientenveranstaltung „Moderne Behandlungen beim Gelenkersatz an Hüfte und Knie“, Mittwoch, 19. Oktober 18 bis 19.30 Uhr im Röntgen Museum, Schwelmer Straße 41, Remscheid-Lennep, Raum Labor X. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich.

(s-g)