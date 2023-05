Kultur in Radevormwald Orchestertage finden zu Pfingsten statt

Info

Rückblick Hervorgangen ist die Veranstaltung aus den „Coesfelder Orchestertagen“, die in den 1980er Jahren in der westfälischen Stadt ins Leben gerufen wurden. Allerdings hatten die Organisatoren zuletzt das Konzept verändert, daher hatten mehrere Teilnehmer sich entschieden, die Orchestertage in einem anderen Rahmen fortzusetzen. Und so wurde das bergische Radevormwald zum neuen Probe- und Aufführungsort.