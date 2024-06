Nordstraße in Radevormwald Projekt „Wohnzimmer“ wird immer teurer

Kritiker verwiesen bereits auf bereits vorhandene Treffpunkte in der Innenstadt. Ds sieht Mans anders: Während das Haus Burgstraße 8 zwar in städtischer Hand, aber nur begrenzt nutzbar sei und mithin nicht hochattraktiv, gehöre das Haus Hürxthal nicht der Stadt. „Und ich mag den Gedanken, dass wir an der Nordstraße aus einer eigenen Immobilie heraus etwas entwickeln“, sagt er. Und zwar für ganz unterschiedliche Akteure. Genau diese Zielsetzung, die Öffnung nach außen für viele Nutzer, sei ja auch die wesentliche Voraussetzung für die Förderung. „Eine Alternative vielleicht ohne Wohnzimmer und Integrationsansatz könnte die Förderzusage gefährden“, sagt Mans. Am Gebäude abzuspecken dürfe also nur solange eine Option sein, wie die Öffnung nach außen nicht gefährdet wird. Auch deshalb dürfe man nicht nur die Zahlen vergleichen, sondern müsse die langfristige Perspektive sehen.