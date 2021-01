Naturschützer in Radevormwald : „Uns fehlt im Moment das Podium“

Radevormwald Naturschützerin Kathi Hentzschel erhofft sich vom neuen Jahr, dass Aktionen wie die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative Artenschutz wieder ohne Hemmnisse durch die Pandemie gestartet werden können.

Mit Hoffnungen auf ein besseres Jahr verbindet auch Kathi Hentzschel, die Geschäftsführerin des Bergischen Naturschutzvereins in Radevormwald, den Wechsel nach 2021. „Im vergangenen Jahr mussten wir vieles ausfallen lassen“, bedauert die Trägerin des Rheinlandtalers. „Zum Beispiel die Pflanzenschutzbörse, geplante Ausflüge und Fortbildungen.“ Der Kontakt zwischen den Mitgliedern und anderen Gruppen in der Region musste in vielen Fällen digital laufen. „Inzwischen habe ich gelernt, wie man sich in eine Videokonferenz einschaltet“, sagt die Seniorin und schmunzelt.