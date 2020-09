Amtsgericht Wipperfürth : Vorwurf der Fahrerflucht musste vors Amtsgericht

Trotz Zweifeln stellte der Richter am Ende das Verfahren ein. Foto: dpa/Uli Deck

Radevormwald Um ein umgefahrenes Verkehrsschild und den Vorwurf Fahrerflucht ging es bei einem Verfahren vor dem Amtsgericht Wipperfürth. Der Richter hatte zwar Zweifel an der Aussage des Angeklagten, stellte das Verfahren am Ende jedoch ein.

Ein umgefahrenes Verkehrsschild und ein Schaden an einem parkenden Auto in Höhe von rund 5600 Euro. Das war die Bilanz einer Unachtsamkeit eines 22-Jährigen aus Radevormwald, der sich nun zudem für den Vorwurf der Fahrerflucht vor dem Amtsgericht Wipperfürth verantworten musste. Er sei bei dem Vorfall an der Herderstraße Anfang Februar dieses Jahres nämlich davongefahren, ohne den Schaden zu melden.