Amtsgericht Wipperfürth : Verbotene Deals unter Kumpeln

Drogendelikte kamen nun vor das Amtsgericht in Wipperfürth. Foto: NN/nn

Radevormwald Drogen-Konsum ist nicht strafbar, Drogen-Besitz aber schon – und der Handel damit sowieso. Das lernte ein 29-jähriger Radevormwalder jetzt im Prozess vorm Amtsgericht Wipperfürth.

Es gibt juristische Konstrukte, die lebensfremd wirken. Beispiel: Der Konsum von Drogen wie Marihuana ist nicht strafbar, der Besitz ist es aber. Wie soll jemand etwas konsumieren, was er nicht besitzt? Im realen Leben dürfte das auf die Situation begrenzt sein, in der Person X einen Zug von der Haschisch-Zigarette nimmt, die ihm Person Y zu diesem Zweck anreicht. Juristen können darüber trefflich streiten, Nicht-Juristen verstehen es schlicht nicht. Mit Unverständnis reagierte darauf nun auch ein 29-jähriger Radevormwalder, der sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor dem Amtsgericht Wipperfürth verantworten musste und sich – zumindest in Teilen der Anklage – keiner Schuld bewusst war.