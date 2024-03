Radevormwalder vor Amtsgericht angeklagt 3200 Euro Geldstrafe für Kupferdiebstahl

Er muss ein paar Mal mit seinem Kombi zur damaligen Arbeitsstelle in einem Industriegebiet in Radevormwald fahren, dann zum Schrotthändler in Remscheid und wieder zurück. Dann hat er die mehreren 100 Kilo – es ist sogar die Rede von Tonnen – Kupferstangen und Stahlgussformen entwendet und beim Schrotthändler zu Geld gemacht. Der Schaden, der bei dem Diebstahl entstanden sein soll, wegen dem sich ein 28-jährige Rader vor dem Amtsgericht in Wipperfürth zu verantworten hatte, wurde auf etwa 4000 Euro beziffert.