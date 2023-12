Musikschulleiter in Radevormwald Michael Borner bringt neues Album heraus

Info

Erhältlich Das neue Album „Yin“ von Michael Borner ist als CD und auf allen Streaming-Plattformen erhältlich: https://listen.music-hub.com/CYweaw. Vor Ort kann die CD in den Bergischen Buchhandlungen in Radevormwald und Hückeswagen sowie im Buchladen „CoLibri“ in Wipperfürth erworben werden.

Hörproben gibt es online auf www.michael-borner.de. Über diese Webseite kann die CDU auch bestellt werden.