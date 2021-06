Kultur in Radevormwald : Musikschule stellt Schüler mit Online-Konzert vor

Radevormwald Unter dem Titel „Sommerkonzert – online“ können sich Interessierte Darbietungen des musikalischen Nachwuchses über die Homepage der Rader Musikschule anschauen.

Die Corona-Pandemie hat das kulturelle Leben in der Bergstadt zum Erliegen gebracht. Keine Konzerte, kein Theater, kein Kino, keine Proben. Auch das jährliche Highlight der Radevormwalder Musikschule, das Musikschulfest, muss pandemiebedingt 2021 ausfallen. „Als Ersatz hierfür hat die Musikschule aber keine Mühen gescheut, um eine Alternative zu präsentieren, bei der in den vergangenen Wochen die musikalischen Beiträge zahlreicher Musikschüler fast aller Instrumentengruppen, die ja wegen Corona und während des Lockdowns nicht proben konnten, auf Video aufgezeichnet wurden“, berichtet Leiter Bert Fastenrath. So habe man seine Arbeit also nicht eingestellt, sondern vielmehr die eigenen Möglichkeiten erweitert, heißt es auf der Homepage der Musikschule.