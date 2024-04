Kultur in Radevormwald Musikschule feiert ihr 40-jähriges Bestehen

Vier Jahrzehnte erfolgreiche Musikpädagogik, das muss natürlich gefeiert werden. Am Freitag, 24. Mai, findet zu diesem Anlass um 19 Uhr eine Jubiläumsfeier im Bürgerhaus statt. Neben Festrede, Grußworten und einer unterhaltsamen Chronik der vergangenen vier Jahrzehnte gibt es selbstredend auch viele musikalische Beiträge, kündigt die Musikschule nun an. „Voller Stolz können wir zurückblicken auf 40 Jahre erfolgreiche Entwicklung“, schreibt dazu der Vorsitzende des Trägervereins, Jürgen Greif. „Trotz der oft angespannten finanziellen Lage ist es uns immer wieder gelungen, durch attraktive Unterrichtsangebote viele Kinder und Jugendliche an das aktive Musizieren heranzuführen.“