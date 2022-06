Besucher können Instrumente ausprobieren : Radevormwalder Musikschule feiert am Sonntag ihr Fest

In der Aula der Sekundarschule und den Räumlichkeiten der Musikschule an der Hermannstraße findet am wieder das lange aufgeschobene Fest statt (hier ein Bild von der Veranstaltung 2016). Es gibt Aufführungen und die Möglichkeit, die Instrumente einmal selber auszuprobieren. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Wegen der Corona-Pandemie konnte die Veranstaltung zwei Jahre lang nicht stattfinden. Nun aber ist es wieder soweit. Auch für den Ferienspaß hat die Musikschule einiges im Programm.

Die Musikschule ist auch wieder prominent im Ferienspaß-Programm der Stadt Radevormwald vertreten. So findet am Montag, 4. Juli, ein Projekttag mit vielen Workshops im Gebäude an der Hermannstraße statt. Von 11 bis 12.30 Uhr ist der Workshop „Kreativer Kindertanz“, von 12 bis 13 Uhr ist „Gitarre-Schnuppern für Kids“, von 13 bis 14 Uhr dann das Gleiche für Teenager. Von 12.30 bis 14 Uhr geht der Workshop „Dance with Billie Eilish – Jazzdance für Kids“ (Teilnahme kostet jeweils sieben Euro). Mehrere Workshops – für Gitarre, Percussion und Trommeln sowie Jazzdance für Teenager – werden dann von 14 bis 16 Uhr angeboten. Die Teilnahme kostet hierbei jeweils zehn Euro. „Im ersten Schritt treffen sich die einzelnen Gruppen und üben für sich alleine die Instrumente und die Tanz-Choreo für eine Stunde. Im zweiten Schritt treffen sich alle drei Gruppen und werden eine gemeinsame Aktion mit Tanz und Musik auf die Beine stellen“, so die Veranstalter. Instrumente und Materialien werden gestellt. Am Dienstag, 5. Juli, folgt dann von 10 bis 12 Uhr ein Trompete-Schnupperkurs (sieben Euro). Die Anmeldung für die jeweiligen Programmpunkte des Ferienspaßes ist am Montag, 28. Juni, in der Stadtbücherei, Schlossmacherstraße 4-5, möglich.