AC Radevormwald : Motorsportler digital unterwegs

Radevormwald Am vergangenen Samstag ging der AC Radevormwald mit drei Generationen ehemaliger Jugendkartslalom-Fahrern in den zweiten Lauf des ADAC-Digital-Cups. Das Team sorgt für eine hohe Aufmerksamkeit in dem auf YouTube übertragenen Live-Stream durch das auffällige Fahrzeug-Layout im Leoparden-Look.

Im Qualifying schaffte Held mit einer starken Leistung, sein Auto auf Position elf unter 34 Teams zu positionieren. Alle setzten den identischen Porsche Cayman GT4 Clubsport ein. Im eigentlichen Rennen auf der Strecke in Monza gaben die Radevormwalder alles. „Es lief super“, berichtete Lüdorf. Wie beim letzten Rennen in Barcelona habe alles diszipliniert, professionell und reibungslos geklappt – „ohne erwähnenswerte Kollisionen“, sagte er. Held verteidigte Platz elf und lieferte in den 25 Minuten eine exzellente Fahrt ab. Durch einige außerordentliche Positionskämpfe schaffte er es sogar, an Position neun an Hübel zu übergeben. Der übergab sein Fahrzeug als 14. an Held, der das Ergebnis verteidigte, aber nicht an seine schnellen Trainingszeiten anknüpfen konnte. „Irgendwie war der Wurm drin, so dass die Jagd in die vorderen Ränge nicht so lief wie erhofft“, schreibt Lüdorf. Der AC beendete das Zwei-Stunden-Stunden auf Platz zehn.