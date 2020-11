Ehrenamtliches Engagement in Radevormwald : 100 Lebensmitteltaschen pro Woche

Ehrenamtliches Engagement in Radevormwald

Radevormwald Der Radevormwalder Mittagstisch sucht dringend einen ehrenamtlichen Fahrer, der Lebensmittel im Stadtgebiet abholt. Die Unterstützung der heimischen Supermärkte und Bäcker ist groß, auch Privathaushalte spenden an den Mittagstisch.

Seit dem 17. März gibt der Radevormwalder Mittagstisch kein warmes Mittagessen mehr aus. Gelungen ist es den Ehrenamtlern allerdings, weiterhin Lebensmittel taschen für bedürftige Menschen in der Stadt auf der Höhe zu packen.

Mittlerweile spüren Bernd Hermann und die anderen Organisatoren die Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Die Lebensmitteltaschen werden stark nachgefragt. Die Menschen, die sich selber nicht mehr in die Stadt trauen, weil sie zur Risikogruppe gehören, lassen sich die Lebensmittel liefern. Vor Ort sehen wir neue, junge Gesichter, die früher nicht zum Mittagstisch gekommen sind.“ Für Bernd Hermann ist das ein Zeichen dafür, dass die finanzielle Verunsicherung zunimmt oder Menschen durch die Krise tatsächlich eine schlechtere Einkommenssituation haben.

Den Lieferdienst hat der Mittagstisch zusammen mit dem Sozialamt organisiert. Seit dem Sommer können die Lebensmittel wieder im Untergeschoss der Bürgerhauses abgeholt werden. Der Lieferdienst wird jetzt nur noch in Ausnahmen in Anspruch genommen. „Die Bedürftigen, die aufgrund der Infektionsgefahr nicht selber raus kommen können, werden weiterhin beliefert.“

Alle anderen Radevormwalder können dienstags von 10.30 bis 12 Uhr und freitags von 9.30 bis 11 Uhr mit Mund- und Nasenschutz ins Bürgerhaus kommen. In den Räumen der alten Kegelbahn ist ein Einbahnstraßensystem eingerichtet worden. Dienstags werden frische Lebensmittel, wie Obst, Gemüse und Brot ausgegeben, an den Freitagen gibt es Konserven, Milch und andere haltbare Lebensmittel.

Die Unterstützung der heimischen Supermärkte und Bäcker ist groß, auch Privathaushalte spenden an den Mittagstisch, heißt es im Gespräch mit dieser Redaktion. „Die Unterstützung ist in diesem Jahr nicht weniger geworden. Wir arbeiten eng mit einigen Supermärkten in Radevormwald zusammen und können dort jede Woche viele Lebensmittel abholen. Das ist wahres Gold für uns. Trotzdem kaufen wir Lebensmittel zu, um alle Menschen zu versorgen“, sagt Bernd Hermann. Er schätzt, dass jede Woche über 100 Menschen mit Lebensmitteln versorgt werden.