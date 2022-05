Radevormwalder Chor macht Ausflug : „Melodienreigen“ besucht Rock-Musical in Köln

Radevormwald Sinn der Chorfahrt war es, für ein künftiges Konzert neue Ideen, Inspirationen und Anregungen zu sammeln sowie nach der langen Corona-Zeit mit der Chorgemeinschaft einen gemeinschaftlichen Ausflug zu unternehmen.

Mal nicht selber singen, sondern anderen beim Gesang zuhören – das war der Plan und den setzten die Sängerinnen des Chores Melodienreigen auch sehr erfolgreich in die Tat um. Es ging in den Kölner Musical-Dome, um das Musical „We will rock you“ von Queen und Ben Elton zu sehen und vor allem auch zu hören.

„Die futuristische, musikalische Komödie, die auch an die legendären Live-Auftritte von Queen erinnert, gilt als globales Phänomen. Zwei Dutzend Klassiker wie ‚We are the Champions‘, ‚Killerqueen‘ und ‚Bohemian Rhapsody‘ erinnern an eine der genialsten Rockbands aller Zeiten“, schreibt Sprecherin Renate Pick in ihrem Bericht von der Tour. Die große Begeisterung der Radevormwalder Sängerinnen, die nach Aufforderung der Akteure an das Publikum auch kräftig mitsangen und mitklatschten, sei deutlich zu spüren gewesen.