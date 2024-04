Im März 1984 erfolgte die Gründung im damaligen Spitzenrestaurant „Bergisches Landhaus“ in Engelsburg zwischen Kräwinklerbrücke und Bergisch Born, damals geführt von Emmerich Hallerbach. Die Gründung erfolgte durch die Hobbyköche Jochen Tengeler, Rudolf Schwanz, Kurt Fischer, Klaus Becker, Manfred Krämer, Billy Jentjens und Helmut Stoffel. Nach zwei Jahren erfolgte der Umzug in ein privates Domizil. „Es ist bis heute möglich, durch großzügige Gönner jeweils eigene Kochstudios in privatem Umfeld zu benutzen“, berichtet Stoffel.