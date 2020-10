Landtagsabgeordneter für Radevormwald : Nettekoven für Novelle des Krankenhausgesetzes

Radevormwald Die geplanten neuen Gesetze sollen vor allem den Patientinnen und Patienten im ländlichen Raum zugute kommen, erklärt der CDU-Politiker, der für Radevormwald im Düsseldorfer Parlament sitzt.

Bereits im Koalitionsvertrag haben CDU und FDP 2017 eine „hochwertige, innovative, flächendeckende und wohnortnahe Patientenversorgung“ gefordert. Die Opposition des Landtags fordert hingegen, die Krankenhausreform nach hinten zu stellen. Dass die Novelle des Krankenhausgestaltungsgesetzes notwendig ist, erklärt der Landtagsabgeordnete der Wahlkreise Remscheid und Radevormwald, Jens-Peter Nettekoven: „Zwar sind uns während der Corona-Pandemie grausame Bilder wie jene aus Bergamo erspart geblieben. Und doch müssen wir an der Krankenhausreform festhalten: Die Pandemie als solches hat nichts am eigentlichen Strukturproblem der Krankenhauslandschaft geändert. Wir wollen der teilweise medizinischen Überversorgung in den Ballungszentren und der chronischen Unterversorgung im ländlichen Raum entgegenwirken.“ Zudem müsse die Notfallversorgung technisch und fachlich ausgebaut werden. Die Krankenhausplanung sei vielerorts zu allgemein gehalten, sie verschwende personelle und finanzielle Ressourcen. „Mit der Novelle des Krankenhausgestaltungsgesetzes sorgen wir dafür, dass auch dort Ressourcen ankommen, wo sie benötigt werden: Bei den Patientinnen und Patienten im ländlichen Raum.“