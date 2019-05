Kulturkreis Radevormwald : 70. Spielzeit hat die Erwartungen erfüllt

Michael Teckentrup Kulturkreis Radevormwald. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Umdenken wird Michael Teckentrup für die zweite Spielzeit beim Angebot für die Schulen. Die Grundschulen besuchen das Schülertheater nach wie vor gut, die weiterführenden Schulen fragen wenig Theater nach.

Michael Teckentrup (Foto: Flora Treiber) schließt die 70. Spielzeit mit einem positiven Fazit ab. Am Mittwoch wurde die Saison mit der wehmütigen Komödie „Kirschgarten“ beendet – und der Leiter des Kulturkreises Radevormwald kann die Sommerpause zufrieden antreten. „Wir hatten viele Stücke in unserem Programm, die sehr gut angenommen wurden und bei denen wir das richtige Gespür bewiesen haben“, sagt Michael Teckentrup.

Sehr gute Resonanz gab es auf den Klassiker „Biedermann und die Brandstifter“, und auch der Krimi „Sieben minus eins“ lockte hunderte Zuschauer ins Bürgerhaus am Schlossmacherplatz. „Mittlerweile wissen die Menschen, dass wir in jeder Spielzeit ein Krimi-Stück zeigen. Zu diesen Vorstellungen kommen auch Besucher, die wir normalerweise nicht erreichen“, sagt Teckentrup. Ähnlich ist das mit der Rader Comedy-Show, die nach wenigen Minuten ausverkauft war und über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Die Comedy-Show richtet sich an Besucher aus allen Altersklassen und überrascht jedes Jahr mit einem hochkarätigen Programm. Die Rückmeldungen des Publikums berücksichtigen die Organisatoren in ihrer Planung immer. Die Stücke „Menschen im Hotel“ und „Herz der Finsternis“ haben Michael Teckentrup und sein Publikum mit ihren schlichten, aber wirkungsvollen Inszenierungen überzeugt. „In beiden Fällen waren die Bühnenbilder minimalistisch, und die Handlung stand im Vordergrund. Das ist sehr gut angekommen.“ Mehr Aufmerksamkeit hätte sich der Leiter des Kulturkreises für das Konzert „Verspielt“ von den „Queenz of Piano“ sowie für das Klavierkonzert von Eckhard Richelshagen gewünscht.

Umdenken wird Michael Teckentrup für die zweite Spielzeit beim Angebot für die Schulen aus Radevormwald und den Nachbarstädten. Die Grundschulen besuchen das Schülertheater, das immer vormittags stattfindet, nach wie vor gut, die weiterführenden Schulen in Radevormwald fragen derzeit wenig Theater nach. „Wir merken, dass sich die Schullandschaft in Rade im Wandel befindet. Die Realschule läuft aus, die Sekundarschule ist noch in der Findungsphase, und das Gymnasium besucht wenige Theatervorführungen. Das ist keine Kritik, sondern eine Feststellung, auf die wir natürlich reagieren“, sagt Teckentrup. Für die 71. Spielzeit wird er deshalb auch keine separate Theatervorstellung für weiterführende Schulen einplanen, sondern ein Stück in das Abendprogramm aufnehmen, das Schüler ansprechen soll.

Insgesamt hat die 70. Spielzeit für den Kulturkreis mehr Freiverkäufe gebracht und einen leichten Anstieg im Bereich der Wahlabonnenten. Die Vollabonennten halten sich auf einem konstanten Niveau. Für die kommende Spielzeit will Michael Teckentrup sich wieder mehr auf die Theaterstücke in Radevormwald konzentrieren und den Verkauf für Stücke in anderen Städten sowie die Musikalische Kaffeetafel zurückfahren. „Diese Angebote werden leider kaum genutzt“, sagt er.

