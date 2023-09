Sana in Radevormwald Krankenhaus weitet die Besuchszeiten aus

Ein weiterer Schritt hin zu noch mehr Normalität nach der Corona-Pandemie: Anfang September wurden die Besuchszeiten am Sana Krankenhaus in Radevormwald ausgeweitet: Täglich dürfen Patienten in der Zeit von 12 bis 20 Uhr besucht werden. Die Zahl der Besucher ist unbegrenzt, berichtet Susanne Kuczera von der Unternehmenskommunikation. Ausnahmen könnten in speziellen Fällen mit den behandelnden Ärzten abgesprochen werden. Patienten und Besucher werden aber weiterhin gebeten, vor Betreten oder nach Verlassen eines Zimmers eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen.