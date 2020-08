Krankenhaus in Radevormwald : Neue Fluchttreppen für Sana-Klinik

Krankenhaus in Radevormwald

Radevormwald Das Krankenhaus hatte sich von der Rader Feuerwehr beraten lassen. Die empfahl die Installation von zwei neuen Fluchttreppen für die Stationen im Gebäudeflügel, der parallel zur Siepenstraße läuft.

Das Sana Krankenhaus in Radevormwald hat seine Brandschutzmaßnahmen erweitert. „Beispiele aus Bochum und Düsseldorf haben uns gezeigt, dass gerade Krankenhäuser eigentlich nie zu viele Brandschutzmaßnahmen haben können“, sagt Geschäftsführer Bernd Siegmund. Aus diesem Grund habe man sich mit der örtlichen Feuerwehr beraten.

„Dabei ist dann aufgefallen, dass zwei neue Fluchttreppen für die Stationen im Gebäudeflügel parallel zur Siepenstraße empfehlenswert wären. Wir haben diese in unseren Investitionsplan aufgenommen und in diesem Jahr umgesetzt.“ Ende August konnten Siegmund, der Technische Leiter Dirk Beck und der Leiter der Feuerwache Radevormwald, Dietmar Hasenburg, die beiden Bauwerke in Augenschein nehmen.