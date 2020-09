Medizin in Radevormwald : Demenz muss früh erkannt werden

Radevormwald Heute ist Welt-Alzheimertag. Das Sana Krankenhaus bietet regelmäßig eine spezielle Gedächtnisambulanz an, die auch anonym genutzt werden kann. Auch gibt es Kurse für pflegende Angehörige.

Seit 1994 wird am 21. September im Rahmen des Welt-Alzheimertages in besonderer Weise auf die Erkrankung hingewiesen. Das Motto in diesem Jahr lautet „Demenz – wir müssen reden!“ und soll sensibilisieren, die Symptome nicht auf die leichte Schulter zu nehmen

Klinik in Radevormwald : Demenzberatung im Sana bietet neue Kurse an

Wichtig sei, Alzheimer und auch andere Demenz-Erkrankungen früh zu erkennen. Denn die derzeit verfügbaren Medikamente und nicht-medikamentösen Therapien wirken in einem frühen Stadium am besten. Eine echte Diagnose kann dabei nur ein Arzt erstellen, aber verschiedene Organisationen wie zum Beispiel die Alzheimer Forschung Initiative (AFI) bieten im Internet hilfreiche Fragebögen für eine erste Selbsteinschätzung an. Sie können auch zur Vorbereitung eines Arzttermins genutzt werden. Das Sana Krankenhaus Radevormwald bietet regelmäßig eine spezielle Gedächtnisambulanz an, die auch anonym genutzt werden kann. Informationen dazu erteilt das Team der Ergotherapie unter der Telefonnummer 02195 600-247.