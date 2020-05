Kräuter-Serie aus Radevormwald : Die Schafgarbe heißt auch „Frauenkraut“

Radevormwald Diese Pflanze wirkt wundheilend. Ihr wird auch Wirkung bei Frauenleiden nachgesagt. Der Korbblütler trägt bis in den Spätherbst Blüten.

Den Namen „Frauenkraut“ trägt die Schafgarbe, weil sie aufgrund ihrer blutstillenden Eigenschaften immer wieder für die Heilung von Menstruationsbeschwerden, wie Krämpfen im Unterleib, eingesetzt wird. „Frauen, die mit diesen Beschwerden zu kämpfen haben, können die Schafgarbe nicht nur als Tee trinken, sondern sie auch dem Badewasser, zum Beispiel im Zusammenspiel mit Kamille, zusetzen“, sagt Anke Höller, die das „Bergische Kräuterstübchen“ in der Ortschaft Borbeck betreibt. Das Sprichwort „Schafgarbe im Leib, tut wohl jedem Weib“ beruht auf der wahren Heilkraft der Pflanze. Aber auch Männer können von den Inhaltsstoffen der Pflanze profitieren. „Dem lateinischen Namen der Pflanze Achillea ist zu entnehmen, dass sie bereits die Ferse des Kriegers Achilles heilte. Die Schargarbe enthält Bitterstoffe, die einem zusammenziehende Wirkung haben und Blutungen damit stillen.“ Anke Höller bezeichnet die Schafgarbe deswegen auch als Jod der Wiese. „Wenn man sich unterwegs bei einem Spaziergang verletzt hat, kann der Pflanzensaft der Schafgarbe auf die Wunde gestrichen werden. Eine Entzündung kann so vorgebeugt werden.“

Nachhaltigkeit Wer Wildkräuter in der Natur sammelt, sollte einige Grundsätze beachten. Man sollte nur die Pflanzen sammeln, die man kennt und eindeutig bestimmen kann. Außerdem sollte man beim Sammeln von Kräutern Straßenränder, Hundelaufstellen und gedüngte Wiesen meiden. Anke Höller empfiehlt achtsames Sammeln. Das bedeutet immer nur wenige Kräuter von einer Sammelstelle zu nehmen, um den Fortbestand der Pflanze zu gewährleisten und natürlich nur so viele Kräuter zu sammeln, wie man wirklich braucht und verzehren kann.

Die Schafgarbe wächst auf Wiesen und an Wegrändern und kann im Sommer, am besten in praller Mittagssonne, gesammelt werden. Zu dieser Jahreszeit sollte der Schafgarben-Tee aus frischen Blüten und Blättern aufgebrüht werden. „Die ätherischen Öle sind das Wertvolle der Pflanze und in der Mittagshitze am kräftigsten“, sagt die Kräuter-Expertin.