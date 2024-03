Radevormwalder Konditor eröffnet Zweigstelle in Halver Willkommenstag im neuen Tortenatelier

Nach zwei Jahren kehrt der Radevormwalder Konditormeister nämlich auf expliziten Wunsch und tatkräftiger Unterstützung engagierter Akteure aus Halver zurück an die Frankfurter Straße. Hier hatte er sich nach sieben erfolgreichen Jahren in 2022 mangels Personals verabschiedet, um sich gänzlich auf seine Konditorei samt Café in Radevormwald zu konzentrieren. Als er im vergangenen Jahr die Anfrage aus Halver erhielt, es doch erneut im Stadtkern zu versuchen, fasste sich Gallus ein Herz und begab sich in seiner italienischen Heimat auf die Suche nach dem benötigten Gastro-Personal, das in Deutschland schon lange nicht mehr einfach zu finden ist. Von den zwei italienischen Köchen, die ihre Bereitschaft erklärten, in Deutschland zu arbeiten, hat sich am Ende nur ein Neapolitaner getraut, diese Reise anzutreten, berichtet Gallus. „Die Angst das Heimatland zu verlassen, ist zu groß“, hat der Radevormwalder Konditormeister festgestellt. Die Bereitschaft, Familie und Freunde zu verlassen, um sich einem beruflichen Abenteuer im Ausland zu stellen, sei in der heutigen Zeit nicht mehr so groß wie noch bei der Generation seines Vaters.