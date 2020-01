Sana Krankenhaus in Radevormwald : Sana zieht positive Jahresbilanz für 2019

Radevormwald Gestiegene Fallzahlen, neues Personal und modernere Räume sorgen mit Blick auf 2020 für Zuversicht.

AL regt Sonderregelung für Kurzstrecke an der Wupper an

Verkehr in den Wupperorten : AL regt Sonderregelung für Kurzstrecke an der Wupper an

Mit der Ausbildung eigener Pflegekräfte will das Krankenhaus dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Neu ist Pflegedirektorin Roswitha Gross. „Es ist schwieriger geworden, Pflegekräfte zu finden. Aber inzwischen sind wir sehr gut aufgestellt, konnten die Besetzungsquote deutlich nach oben korrigieren“, sagt sie. Das alles wirkte sich positiv auf die Entwicklung aus. „Die Casemix-Punkte als Wirtschaftlichkeitsindikator für Krankenhäuser konnten um über drei Prozent gesteigert werden, was unter anderem auf die gute Entwicklung in der Geriatrie zurückzuführen ist“, berichtet Mülders. Hier stiegen die Fallzahlen um 21 Prozent. „In anderen Fachabteilungen unterlagen wir saisonalen Schwankungen, so sind die Patientenkontakte in der Notaufnahme stark abhängig von wetterbedingten Faktoren wie Glatteis oder Hitze“, sagt Klinik-Geschäftsführer Bernd Siegmund. „Insgesamt können wir mit der Entwicklung zufrieden sein. Wir blicken zuversichtlich auf die kommenden Monate, obwohl die Herausforderungen aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen immer größer werden.“