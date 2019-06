Sana Krankenhaus Radevormwald : Klinik stellt neuen Abschiedsraum vor

Radevormwald Das Sana Krankenhaus hat einen neuen Abschiedsraum. Auch der Palliativraum wurde neu gestaltet. Den Bedürfnissen schwerkranker Menschen soll verstärkt Rechnung getragen werden.

Für die Patienten des Sana Krankenhauses gibt es einen neuen Abschiedsraum, der kürzlich eingerichtet wurde. Das Zimmer kann von Angehörigen genutzt werden, um sich von dem Verstorbenen in Ruhe zu verabschieden. Bisher war das nur auf dem Patientenzimmer möglich. Ein separater Raum bietet mehr Privatsphäre und mehr Zeit.

Ansprechpartner Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Ökumenischen Hospizes sind wichtige Ansprechpartner rund ums Thema Sterbebegleitung. Der Verein bietet Sprechzeiten persönlich und telefonisch dienstags von 9 bis 11 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 18 Uhr an. Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst arbeitet eng mit Ärzten und dem Krankenhaus zusammen.

Chefarzt Dr. Volker Brockhaus nimmt die individuellen Bedürfnisse seiner Patienten ernst. „Wir hatten schon Fälle, bei denen die Patienten lieber im Krankenhaus sterben wollen, weil sie sich hier gut aufgehoben fühlen. Wir realisieren, wenn möglich, aber auch einen Transport und begleiten den Patienten durch unser Entlassmanagement“, sagt er. Wer in den eigenen vier Wänden sterben möchte, kann durch den Sozialdienst und durch Mitarbeiter des Ambulanten Ökumenischen Hospiz weiter betreut werden. Marina Weidner, die Koordinatorin des Ambulanten Hospiz, ist mit ihrem Team aber auch im Sana Krankenhaus unterwegs. Durch eine Kooperationsvereinbarung wurde die Zusammenarbeit zwischen beiden Einrichtungen festgelegt. „Wir arbeiten eng mit dem Krankenhaus zusammen und sind zur Stelle, wenn uns Patienten brauchen. Oft sind wir aber auch für die Familien da“, sagt sie.

Hauptausschuss in Radevormwald

Hauptausschuss in Radevormwald : Klimanotstand ausrufen? Politik ist skeptisch

Bienenweiden entstehen am Stadtrand

Umweltschutz Radevormwald : Bienenweiden entstehen am Stadtrand

Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald

Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Gira veranstaltet einen „Hackathon“

Neben dem neu eingerichteten Abschiedsraum, gibt es auf Station III auch einen Palliativraum, der neu gestaltet und renoviert wurde. Dieser Raum wird von Patienten genutzt, die sich in ihrer letzten Lebensphase befinden und besonders betreut werden müssen. „Dieser Raum wird in manchen Fällen mehrere Tage belegt. Die Familien können sich hier einrichten“, sagt Marina Weidner. In dem Zimmer gibt es eine kleine Küchenzeile sowie ein Schlafsofa. „Schwer kranke Menschen können hier begleitet werden. Die Nähe zu dem Stationszimmer ermöglicht uns außerdem eine optimale medizinische Versorgung. Palliative Patienten leiden oft unter bösartigen Krankheiten und starken Schmerzen. Da muss man schnell reagieren können“, sagt der Chefarzt. Einrichtungsgegenstände, wie eine kleine Stereoanlage oder gemütliches Licht, tragen zu einer beruhigenden Atmosphäre bei. „Sterbende Menschen kann man über bestimmte Klänge gut erreichen“, sagt Marina Weidner. Sana-Geschäftsführer Bernd Siegmund sieht die Einrichtung eines Abschiedsraums sowie die Erneuerung des Palliativzimmers als wichtigen Schritt für das Krankenhaus. Außerdem sind die Neuerungen essentiell, um Teil der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ zu sein.