Sana Krankenhaus Radevormwald : Klinik für medizinische Qualität zweimal ausgezeichnet

Radevormwald Das Sana Krankenhaus in Radevormwald hat doppelten Grund zur Freude. Zum einen bekam es erneut das Gütesiegel der PKV. Zum anderen wurde es von der FAZ mit einem Zertifikat ausgezeichnet.

Das Gütesiegel bescheinigt dem Krankenhaus an der Siepenstraße eine „hervorragende Behandlungsqualität“ in den genannten Leistungsbereichen. Zur Bewertung wurden Behandlungsdaten der Patienten ausgewertet. „Nur wer eine weit über dem Durchschnitt liegende medizinische Qualität nachgewiesen hat, erhält das Siegel“, teilt die Klinik mit.

Und noch eine gute Nachricht: Das Sana Krankenhaus Radevormwald gehört zu den besten Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen und wurde in einer Studie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in der Kategorie „50 bis 150 Betten“ mit einem Zertifikat ausgezeichnet. „Der Erfolg jedes Unternehmens basiert auf der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft aller. Diese Auszeichnung gebührt unseren Mitarbeitern in Medizin, Pflege und Verwaltung“, sagt Ines P. Grunewald.