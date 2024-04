Tierschutz in Radevormwald Kitzretter brauchen dringend finanzielle Unterstützung

Um den Mähtod auf Radevormwalder Feldern zu verhindern, informieren Landwirte den Verein über ihre Mähabsichten, so dass die Ehrenamtler ausschwärmen, um die Tiere aus dem Gras zu holen. Dafür, erläutert Claudia Möllney, Pressesprecherin des Vereins, fordert der Verein Unterstützung von mittlerweile acht Drohnenpiloten an, die mit einer Wärmebildkamera in der Morgendämmerung die Felder überfliegen. Nur so können die Tiere ausfindig gemacht werden. Sobald der Tag anbricht und die Sonne die Erde erwärmt, würde auch die Wärmebildkamera nicht mehr bei der Suche der Kitze helfen.