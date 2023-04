Kindergarten in Radevormwald 50 Jahre Kita Sprungbrett

Radevormwald · Die Kindertagesstätte Sprungbrett feiert ihren 50. Geburtstag. Am Samstag, 29. April, wird in der Zeit von 11.30 bis 15 Uhr auf dem Gelände der Kita an der Herderstraße 5 mit einem bunten Programm gefeiert.

15.04.2023, 08:00 Uhr

Auch Naschereien wie Zuckerwatte und Popcorn gibt es bei dem Fest. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa (Archiv) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert