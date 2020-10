Kindergarten in Radevormwald : Naturkunde mit Insektenhotel und Hochbeet

Der kleine Leon half bei der Fertigstellung des Insektenhotels, das nun auf dem Außengelände des Kindergartens steht. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Kita an der Uelfestraße hat ein Insektenhotel bekommen. Auch mit einem Hochbeet können die Kinder ihr Wissen über die Natur erweitern. In der Pandemie ist das Bewegen an frischer Luft für die Kinder zudem wichtig.

Die Bärengruppe der Kindertagestätte Uelfestraße hat am Dienstag dabei geholfen, das Insektenhotel aufzubauen, das künftig auf dem Außengelände stehen wird. Ermöglicht wurde diese Aktion für die Vorschulkinder von der Radevormwalder Abteilung des Bergischen Naturschutzvereins (RBN). Dessen Vorsitzender Dietmar Fennel hatte Kontakt zu dem Kindergarten aufgenommen.

„Ein eigenes Insektenhotel passt toll in unser Jahresprogramm“, sagt Beate Sinner, die mit den Kindern viele Themen zu „Tiere in Wald und Wiese“ entdeckt hat. Mitarbeiter der Biologischen Station Oberberg kümmerten sich um den Aufbau des Insektenhotels, in dem in Zukunft genistet werden soll. „Die Vorschulkinder haben in den vergangenen Wochen bereits gelernt, was Insekten sind und wie sie leben. Auf das Hotel freuen wir uns schon alle.“

Info St. Martin an der Uelfestraße Feiern in Gruppen Die Kita Uelfestraße hat St. Martin in den vergangenen Jahren immer mit einem Martinsfeuer mit musikalischer Begleitung durch einen Posaunenchor gefeiert. Diese Veranstaltung wird in diesem Jahr nicht stattfinden, das gilt auch für den großen Adventsgottesdienst. Die Verabschiedung der Vorschulkinder musste dieses Jahr auch ausfallen. St. Martin und Weihnachten werden die Kita-Kinder in diesem Jahr in ihren Gruppen an der Uelfestraße feiern.

Die Vorschulkinder befüllten zur Fertigstellung des Hotels leere Dosen mit nasser Erde, in die sie dann Röhrchen in verschiedenen Größen steckten. In diesen Hohlräumen werden sich Insekten wohlfühlen und ansiedeln. Die fertig befüllten Dosen durften die Mädchen und Jungen dann selber in das Insektenhotel stapeln. Jede Schicht wurde mit Lehm befestigt. Leon setzte das Bauteil stolz in das Insektenhotel.

Das Außengelände der evangelischen Kita unter der Leitung von Sabrina Schwick-Busch hat dieses Jahr nicht nur mit dem Insektenhotel in die Erweiterung des Außengeländes investiert, sondern auch mit dem neuen Hochbeet, das durch den Förderverein finanziert wurde. „Tiere und Insekten zu beobachten und eigene Produkte zu ernten ist eine tolle Beschäftigung für die Kinder, bei der sie sehr viel lernen“, sagt die Leiterin der Kita.

Stunden an der frischen Luft zu verbringen, war für die Einrichtung an der Uelfestraße in diesem Jahr ein besonderes Anliegen. Die Krise durch die Corona-Pandemie hat den Alltag in der Einrichtung verändert. „Die meisten Kinder werden jetzt nicht mehr von ihren Eltern in das Innere der Kita begleitet, sondern verabschieden sich vor der Haustür. Das hat sie selbstständiger gemacht“, sagt Sabrina Schwick-Busch.

Die steigenden Infektionszahlen haben der Leiterin und ihrem Team noch einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Beachtung des Hygienekonzeptes ist. „Eine gute Handhygiene ist bei uns an der Tagesordnung und wir achten darauf, dass die drei Gruppen der Kita so wenig Kontakt haben wie möglich.“

Die größte Angst der Kita-Mitarbeiter und der Eltern ist, die Einrichtung schließen zu müssen. „Im Falle einer Infektion mit dem Virus können wir hoffentlich nur eine Gruppe schließen und nicht die gesamte Kita. Wir sind froh, dass die Infektionszahlen in Radevormwald noch überschaubar sind, aber die angespannte Situation in Remscheid oder Wuppertal beschäftigt uns“, sagt Sabrina Schwick-Busch.

Die Corona-Pandemie wird auch Feste, wie St. Martin oder Weihnachten verändern. Das große Martinsfeuer der Kita ist abgesagt, und auch einen großen Weihnachtsgottesdienst wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Geschichte von St. Martin lernen die Jungen und Mädchen in diesem Jahr auf eine andere Weise kennen. „Mein Team hat eine kleine Aufführung vorbereitet. Außerdem basteln wir Laternen und hängen sie ins Fenster. Wir machen in diesem Jahr alles etwas kleiner und gemütlicher.“