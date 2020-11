Gottesdienste in Radevormwald : Wie Kirchengemeinden Weihnachten in der Pandemie planen

Radevormwald Um möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, zum Fest eine „richtige“ Messe bzw. Gottesdienst zu erleben, wollen die Gemeinden mehr Termine anbieten als sonst. Auch soll ins Freie ausgewichen werden.

Die katholische Kirchengemeinde St. Marien in Radevormwald teilte bereits am Donnerstag mit, dass die Teilnahme an den Heiligen Messen zum Fest nur nach einer telefonischen Anmeldung möglich ist, „um einen Besucherandrang vor den Kirchen in der Weihnachtszeit zu vermeiden.“ Wer sich auf diese Weise angemeldet hat, erhalte dann zeitnah eine Zusage per Mail oder per Post. Gleichzeitig kündigt die Pfarrei an, ihr Angebot an Gottesdiensten zum Fest zu erweitern. So gibt es in St. Marien an Heiligabend zwei Christmetten und am ersten Weihnachtstag zwei Festmessen.