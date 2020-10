Kirchengemeinde in Radevormwald : Mit Beethoven die Freude wiederfinden

Radevormwald Pfarrer Dieter Jeschke schlug eine Brücke von der „Ode an die Freude“ zu aktuellen Herausforderungen. Die Gemeinde ruft zudem mit dem Foto-Wettbewerb „Herzenswärme“ dazu auf, sich wieder auf Solidarität und Zusammenhalt zu besinnen.

Das Jubiläum anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven sollte 2020 eigentlich groß gefeiert werden, aber diese Pläne wurden von der Corona-Krise durchkreuzt. Die reformierte Kirchengemeinde erinnerte mit einem Musiksonntag an den weltberühmten Komponisten, der vor 250 Jahren in Bonn geboren wurde.

Pfarrer Jeschke bezog sich in seiner Predigt auf „Ode an die Freude“ von Friedrich Schiller, die von Beethoven im Finale der 9. Symphonie vertont wurde und unter anderem als Hymne der Europäischen Union bekannt ist. „Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit“, sagt Dieter Jeschke und zitiert damit den Theologen Karl Barth. „In schwierigen Zeiten gerät die Freude und die Dankbarkeit oft aus dem Blick.“

Dass der letzte Sonntag im Monat in der reformierten Kirche am Marktplatz immer als Musiksonntag gefeiert wird, soll beibehalten werden. Diese Tradition ist in der Kirche in den vergangenen vier Jahren entstanden.