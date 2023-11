Diakonieprojekt in Radevormwald Kirchengemeinde blickt über den Tellerrand

Und so ruft Pfarrer Philipp Müller nach der Ausstellung am Sonntagnachmittag die Gemeinde auch zum Träumen auf: Im Literaturgottesdienst bringt das Team Texte von Daniela Helfrich zum Klingen und fragt die Menschen nach ihren eigenen Visionen und Träumen. „Träumen ist so unbedingt nötig“, sagt Müller, „vor allem in diesen Zeiten.“ Und dann stellt er die großen Tagträumer der Bibel vor – Menschen, die Veränderung wollten.