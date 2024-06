Katholische Kindertagesstätte St. Marien in Radevormwald Kinder besuchen das Sana Krankenhaus

Am Krankenhaus wurde die Gruppe von Dr. Nele Bendick in Empfang genommen. Sie organisiert schon seit mehr als 20 Jahren sämtliche Kita- und Schulaktivitäten in der Klinik. Die Kinder bekamen von ihr auch eine OP-Haube und eine Weste mit der Aufschrift „Sana Krankenhaus Radevormwald“. „Bendick erklärte die Kinder dann zu ihren Assistenten und verteilte ihnen Aufgaben“, berichtet Srock. Dazu zählte unter anderem das Drücken von Knöpfen oder das Tragen eines Stethoskop.