Nachwuchs in Radevormwald : Warten auf das neue Spielmobil

Radevormwald Der Kinder- und Jugendring will das Jugendinfo-Heft neu gestalten. Der Vorstand wurde wiedergewählt.

Der Kinder- und Jugendring macht sich in Radevormwald für den Nachwuchs stark. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Sportvereinen, Jugendverbänden- und Initiativen und vertritt die Interessen junger Menschen. Bei der Jahreshauptversammlung am Montagabend warf Jochen Kersting, Geschäftsführer des Vereins, einen Blick zurück. Seit dem Sommer steht das Spielmobil des Vereins wegen eines Motorschadens still. Aktuell wartet das Team um Jochen Kersting auf einen Ersatz, der von der Stadt angeschafft werden soll. „Das Fahrzeug kommt, und das ist für unsere Arbeit sehr wichtig“, sagt Kersting. Das neue Fahrzeug wird kein kleiner Sprinter sein, sondern ein Neunsitzer mit Anhängerkupplung. „Diese Variante gab es vor Jahren schon mal, weil wir dann nicht nur Spielgeräte, sondern auch Kinder und Jugendliche mitnehmen können.“

Mit dem Spielmobil unterstützt der Kinder- und Jugendring Veranstaltungen und bringt die Ausrüstung für das Skater-Angebot an die richtige Stelle. Das Skate-Angebot, das in den vergangenen Jahren im life-ness stattgefunden hat, muss allerdings neu organisiert und betreut werden. Yannick Pauly, Mitglied des erweiterten Vorstandes, kann sich aus beruflichen Gründen nicht mehr um dieses wöchentliche Angebot kümmern. „Sobald wir einen Ersatz gefunden haben, geht es mit dem skaten weiter“, sagt Jochen Kersting. Auf der Agenda des Kinder- und Jugendrings steht außerdem die Neugestaltung des Jugendinfo-Hefts, das bis 2017 in Kooperation mit der Jugendförderung der Stadtverwaltung herausgegeben wurde. Die Print-Version soll durch eine digitale Version in Form einer Website ersetzt werden. „Wir haben gemeinsam entschieden, das Format zu ändern, allerdings dauert die Umsetzung länger als angenommen.“ Jochen Kersting hofft, das die Website Anfang des neuen Jahres online gehen kann, damit die Angebote der Jugendförderung wieder gebündelt abgerufen werden können.