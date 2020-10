Jugendarbeit in Radevormwald : Kinder- und Jugendring lädt ein zu Themenabend

Radevormwald Bei einem Themenabend geht es um die aktuellen Herausforderungen der Corona-Pandemie. Alle Vereine, Institutionen und Interessierten, die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind, können teilnehmen.

Eingeladen zu der Veranstaltung sind „alle Vereine, Institutionen und Interessierte, die in der Kinder- und Jugendarbeit in Radevormwald und Umgebung aktiv sind“, heißt es in der Ankündigung des RKJR. Der Titel des Praxisabends lautet ,Herausforderungen in der Kinder- und Jugendarbeit“. Die Corona-Pandemie stelle alle Träger vor neue Herausforderungen: „Wie sollen Kinder und Jugendliche weiter angesprochen werden?“