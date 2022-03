KGS Lindenbaum in Radevormwald : Kinder helfen Kindern bei Flohmarkt

Radevormwald Die Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen der Katholischen Grundschule (KGS) Lindenbaum sind sehr betroffen von den Nachrichten und Bildern, die sie aus der Ukraine sehen.

Am vergangenen Freitag brachten die Kinder dann schließlich ihre Spielsachen, Bücher und Kuscheltiere von zu Hause aus mit in die Schule. Die Mädchen und Jungen der KGS verkauften und kauften emsig ein, viele Kuscheltiere erhielten an diesem Vormittag ein neues Zuhause. Es wurden nach Angaben von Anja Ahlemann mehr als 500 Euro eingenommen, die nun an eine Hilfsorganisation gehen. „Die Kinder aus der Ukraine sollen sich neues Spielzeug kaufen mit dem Geld“, sagte Sam voller Überzeugung.