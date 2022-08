Ferienprogramm in Radevormwald : Kinder haben großen Spaß auf dem Wasser

Auch Marlon hatte Spaß beim Ferienspaß auf der Bever-Talsperre – trotz wackeligem Brett. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Auf der Bever-Talsperre probierten sich am Donnerstag 16 Kinder und Jugendliche beim Ferienspaß-Programm im Stand-up-Paddling.

Die Sommerferien liegen in den letzten Zügen – und auch der Sommer selbst gibt am Donnerstag noch einmal alles. Es erscheint nur logisch und sinnvoll, entweder so wenig wie möglich zu machen – oder aber, sich Abkühlung an der Bever-Talsperre zu suchen. Für letztere Möglichkeit haben sich auch 16 Kinder und Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren entschieden, die beim Ferienspaß-Programm mitgemacht haben.

„Wir sind heute morgen um 10 Uhr in zwei Kleinbussen losgefahren, um auf der Talsperre das Stand-up-Paddling auszuprobieren“, sagt Betreuer Leon Gabriel Forster. Es ist späterer Vormittag, die Sonne brennt heiß vom leicht bewölkten Himmel, nur vereinzelt liegen Menschen am Ufer der Talsperre am Freizeitparadies Beverblick. Die meisten Campingplatzbewohner sind entweder in ihren Parzellen im Schatten – oder, wie die 16 jungen Besucherinnen und Besucher aus Radevormwald, im und auf dem Wasser.

Info Das Stehpaddeln ist beliebter Wassersport Herkunft Das, was heute als Stand-up-Paddling bekannt ist, hat seine Ursprünge vermutlich auf der Insel Tahiti – dort bewegten sich die Fischer stehend auf ihren Kanus fort. Surflehrer Später nutzten Surflehrer auf Hawaii ihre Boards, um schneller vom Ufer zu den Wellen zu kommen. Heute Mittlerweile ist die Sportart auch in Deutschland weit verbreitet und beliebt. Es kommen kaum noch normale Surfbretter zum Einsatz, sondern sogenannte inflatable SUPs, also aufblasbare Stand-up-Paddling-Boards. Dadurch ist vor allem der Transport deutlich einfacher geworden.

Es braucht nur eine kleine Einführungsrunde mit den Betreibern der Kaiao-SUP-Schule, und schon zieht es die Nachwuchs-Paddler auf die Bretter und die Talsperre. „Einige der Kinder und Jugendlichen haben das Stand-up-Paddling schon ausprobiert und kennen sich ganz gut damit aus. Aber auch die anderen hatten es schnell raus“, sagt Forster. Die einzige Voraussetzung sei demnach auch gewesen, dass die Teilnehmenden schwimmen können. „Und sie sollten mindestens neun Jahre alt sein, weil es ja schon raus aufs freie Wasser und recht weit vom Ufer entfernt geht – das wäre mit kleinen Kindern nicht machbar gewesen“, sagt der Jugendamtsmitarbeiter.

Das Wetter ist ideal, immer wieder schiebt sich auch eine kleine Wolke vor die Sonne und lässt einen kurz durchschnaufen. Und auch wenn das Ziel beim Stand-up-Paddling ja ist, auf dem Brett stehen zu bleiben, ist es durchaus verlockend, auch mal für einen Augenblick das Gleichgewicht zu verlieren und dem kühlen Nass einen erfrischenden Besuch abzustatten. „Das Wasser ist richtig angenehm warm“, sagt auch Forster, der selbst am Ufer die Stellung hält, während sein Kollege Thomas Thoene zusammen mit den Kindern und Jugendlichen von dort aus nur als kleiner Punkt auf dem Board zu erkennen ist.

„Gegen 11 Uhr sind sie losgefahren, um 13 Uhr treffen wir uns wieder hier am Ufer – und dann können alle noch nach Herzenslust schwimmen und plantschen“, sagt Forster. Für den frühen Nachmittag ist dann die Rückfahrt nach Radevormwald angesetzt.

Der 13-jährige Marlon ist noch nie auf einem der Bretter gestanden, die wie etwas zu dick geratene Surfbretter aussehen. „Das ist ganz schön wackelig. Manchmal verliert man das Gleichgewicht – und manchmal sorgt man auch dafür, dass das passiert“, sagt er und lacht. Er kennt die Bever-Talsperre von regelmäßigen Besuchen mit seiner Mutter. Er macht gerade eine kleine Paddel-Pause und fragt Betreuer Forster, ob er denn auch ein bisschen schwimmen könne. „Das wollten wir eigentlich nachher machen“, sagt der. Fügt dann aber grinsend hinzu: „Also, was du auf deinem Board machst, weiß ich ja auch nicht…“ Auch die beiden Schwestern Nina und Julia sind kurz ans Ufer gepaddelt, um etwas zu trinken. Denn natürlich muss man bei diesen Temperaturen auch und gerade auch auf dem Wasser für genügend Flüssigkeitszufuhr achten. Beide sind noch trocken, abgesehen von den Füßen. „Wir sind tatsächlich noch nicht reingefallen, auch wenn wir beide noch nie auf so einem SUP-Board gestanden sind“, sagt die elfjährige Nina. „Ich bin aber schon fast einmal reingefallen“, ergänzt ihre neunjährige Schwester. Beide sind zwar SUP-Neulinge – aber alte Hasen, was das Ferienprogramm angeht. „Ich war schon mit beim Wasserski-Fahren, in der Erlebniswelt Zoom in Gelsenkirchen und beim verrückten Spielenachmittag“, zählt Nina auf. „Da war ich auch und bei einem Bastelltag. Da habe ich eine Meerjungfrau gebastelt“, wirft Julia ein.