Reformierte Gemeinde und Kita Himmelswiese in Radevormwald : Nachwuchs als Eichhörnchen im Einsatz

Gute Ausbeute: Die Vorschulkinder der Kita Himmelwiese sammelten Eicheln am Waldstück „Tolle Juffer“, die dann auf den Flächen der reformierten Kirchengemeinde verteilt wurden. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Vorschulkinder der Kita Himmelwiese agieren als flinke Eichhörnchen und Eichelheere, sammeln Eicheln in der Tollen Juffer, um sie wenige Meter weiter auf einer kahlen Fläche im Boden einzupflanzen. Eine kostengünstige Art der Aufforstung.

Wie ein gerupftes Huhn hat der Borkenkäfer das Waldstück der reformierten Kirchengemeinde Tolle Juffer bei Rädereichen hinterlassen. Große Kahlstellen prägen das Bild eines einst mal prächtigen Fichtenwaldes. Doch die trockenen Sommer und milden Winter haben dem Waldstück ordentlich zugesetzt. Die Kalamitätsschäden ziehen sich auf etwa zehn von 14 Hektar Waldfläche, die die Gemeinde neu aufforsten will. Kein günstiges Unterfangen, sagt Stefan Wende, der als Förster die Gemeinde betreut, berät und unterstützt.

Für sechs Hektar Wald ist bereits eine Wiederbepflanzung geplant, die mit einer großen Pflanzaktion vor Weihnachten beginnen soll. 2500 Bäume und Sträucher, darunter Lärchen, Vogelkirschen und Erlen werden hier für eine Erneuerung des Waldes sorgen. 18.000 Euro wird die Gemeinde dafür zahlen müssen, hauptsächlich finanziert aus Fördermitteln und Spenden. Weitere zwei Hektar des Waldstückes sollen kostengünstig, aber deutlich langwieriger, für eine Naturverjüngung sich selbst überlassen werden.

Info Bäume mit langen, astlosen Stämmen Gesetz Nicht jeder sollte unbedacht Saatgut im Wald ausbringen. Laut Forstvermehrungsgesetz darf nur Saatgut aus dem unmittelbaren Grundstück ausgesät werden, sagt Förster Stefan Wende. Das schütze die Genetik des Waldes. Eicheln von Parkbäumen würden sich in einem forstwirtschaftlich genutzten Wald nicht gut machen, weil diese dafür gezüchtet sind, eine große Krone zu haben. „Was wir in diesem Wald brauchen, sind Bäume mit langen, astlosen Stämmen für die Holzproduktion.“

Einen weiteren Beitrag zur Wiederaufforstung aber leisteten diese Woche neun fleißige Vorschulkinder der Kita Himmelwiese, dessen Träger die Gemeinde ist. Am frühen Mittwochmorgen ging es mit Regenjacke, Matschhose und Gummistiefeln in die Tolle Juffer, um in Begleitung von Förster Wende Eicheln zu sammeln und an einer kahlen Stelle auszubringen.

Ehe es allerdings an die Arbeit gehen konnte, hatten die Kinder wichtige Fragen zu klären, wie etwa, was überhaupt ein Förster ist. „Ein Förster ist wie ein Bauer, der sich aber nicht um die Felder und Wiesen kümmert, sondern um den Wald“, erklärte Wende, der gleich darauf den Kindern vermittelte, was ihre Aufgabe sein würde und warum. „Wir spielen heute Eichhörnchen und Eichelheere. Wisst ihr, was die machen?“ Die Antwort kam prompt: „Eicheln sammeln und eingraben“, sagte ein Junge. „Und warum machen die das?“, fragte Wende. „Um Vorrat für den Winter zu haben“, wusste ein Mädchen. „Richtig, für den eigenen Vorrat buddeln Eichhörnchen einige wieder aus, andere aber vergessen sie in der Erde, aus denen dann schöne große Eichen wachsen.“ Um die Eichhörnchen also zu unterstützen, übernahmen die Kinder kurzerhand die Rolle der putzigen Nager.

Das Sammeln und Einbuddeln der Eicheln, verriet Mila (5), „macht sehr viel Spaß.“ Die Arbeit mit Schaufel und Spaten gefiel Joschi (5) besonders gut. Er freute sich auch darauf, in einigen Jahren den „riesigen Baum bis ins Weltall“ zu sehen, der dank seines Zutuns hier wachsen konnte. Die Aussichten dafür stehen sehr gut, meinte Wende. „Ich habe den Kindern extra gesagt, zwei Eicheln pro Loch einzubuddeln, falls eine nicht keimt.“ In zwei, drei Jahren, sei es möglich, an der Stelle bis zu 1,20 Meter hohe Eichen-Pflänzchen zu sehen. „Günstiger kommt man an Saatgut nicht ran“, sagte Wende.