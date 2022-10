Karneval in Radevormwald : So bereiten sich die Rader Jecken vor

Beim Radevormwalder Karnevalszug im 2019 war die Welt noch weitgehend in Ordnung – hier die „Gigolos“ des RTV. Trotz der Krisen, die seither auf die Welt einprasseln, gehen die Jecken in der Bergstadt zuversichtlich in die neue Session. Die Vorbereitungen für den Zug laufen bereits auf Hochtouren. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Radevormwalder Karnevalsgesellschaft (RKG) Rot-Weiß bereitet den kommenden Zug vor, der Verein „Rua Kapaaf“ lädt für Freitag zur Jahreshauptversammlung ein.

Es ist nicht mehr lang bis zum 11. November. Dann beginnt traditionell um 11.11 Uhr die neue karnevalistische Session. Doch der Karneval hat schon unbeschwertere Zeiten erlebt als die vergangenen Jahre. Die Corona-Pandemie sorgte 2020 und 2021 für zahllose abgesagte Züge und Sitzungen. Nach wie vor ist das Virus verbreitet, und die Energiekrise und Inflation sind nun neue Probleme, vor denen sich viele ehrenamtlichen Vereine sehen.

Wie es Karnevalisten gut zu Gesicht steht, nimmt man die Herausforderungen bei den Vereinen in Radevormwald mit Humor. „Manchmal höre ich Gerüchte, dass unser Verein gar nicht mehr existiert“, berichtet Dominik Betz, Vorsitzender der Großen Radevormwalder Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß von 1980. Davon kann natürlich keine Rede sein. Tatsächlich habe der Verein die Corona-Jahre, in denen karnevalistisch fast gar nichts möglich war, recht gut überstanden. „Vereinzelt haben Leute den Verein verlassen, aber es gab keine große Austrittswelle“, berichtet Betz. Das habe sicher auch damit zu tun, dass der Verein sich entschlossen hatte, die Beitragszahlungen der Mitglieder vorübergehend auszusetzen – nachvollziehbar für einen Verein, der wegen höherer Macht größtenteils zu Untätigkeit verdammt ist.

Info Hier gibt es noch Karten für „Rua Kapaaf“ Kartenvorverkauf Karten für die beiden Veranstaltungen des Karnevalsverein „Rua Kapaaf“ gibt es in der Stadtbücherei und bei PBS Schwanz, sowie über die E-Mail-Adresse karten@rua-kapaaf.de. Die Karten kosten jeweils 29 Euro. Die „Kölsche Weihnacht“ am Mittwoch, 7. Dezember, um 20 Uhr, wird gemeinsam mit dem Kulturkreis Radevormwald veranstaltet, das Kunterbunte Bürgerhaus am Freitag, 17. Februar 2023, um 17 Uhr, ist eine Kooperation mit dem Trägerverein „aktiv55plus“.

Nun aber schauen die Närrinnen und Narren von „Rot-Weiß“ wieder hoffnungsvoller in die Zukunft. „Wir konzentrieren uns jetzt ganz auf den Karnevalszug im kommenden Jahr, eine eigene Sitzung mit Dreigestirn werden wir nicht veranstalten“, kündigt Dominik Betz an. Allerdings werde es Gastspiele bei den Veranstaltungen befreundeter Karnevalsvereine geben.

„Die Vorbereitungen für den Zug in Radevormwald sind zum großen Teil schon abgeschlossen“, sagt der RKG-Vorsitzende, der mittlerweile in dritter Amtszeit den Verein führt. „Wir hoffen natürlich auf viele Teilnehmer.“ Es sei schon ein wenig mühsamer geworden, Helferinnen und Helfer zu finden. Was die Energiekosten angeht, so habe der Verein diese in den vergangenen Jahren immer pauschal abrechnen können. „Es könnte dieses Mal natürlich teurer werden“, mutmaßt der Karnevalist.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen zeigt sich auch der Karnevalsverein „Rua Kapaaf“ eher zuversichtlich Zwei große Veranstaltungen sind in der kommenden Session geplant: Der adventliche Abend mit Hausmann Jürgen Beckers am 7. Dezember und die Sitzung „Kunterbuntes Bürgerhaus“ am 17. Februar 2023. Dirk Finger, Präsident des Karnevalsvereins, kündigt an, dass dann ein tolles Programm mit dem „Tuppes vom Land“, Willi und Ernst, den Kolibris, „Kölsch Hännes‘chen“ und viele weiteren Künstlern der närrischen Szene auf das Publikum wartet. Auch die neuen Karnevalsorden für die Session seien bereits bestellt und sollen in nächster Zeit präsentiert werden.

„Wir haben uns von den Krisen nicht abschrecken lassen“, bekräftigt der „Rua Kapaaf“-Präsident. Und das gelte auch für andere Verein im Umland: „Wir sind bereits zu mehreren Veranstaltungen eingeladen.“ Natürlich sei es denkbar, dass Ende des Jahres, mit mutmaßlich steigenden Inzidenzen, die Corona-Regeln wieder strenger werden, etwa mit einer Verordnung zur Maskenpflicht. Dennoch wollen die Rader Jecken sich davon nicht den Spaß verderben lassen.