Karneval in Radevormwald : „Wir werden diese Krise überstehen“

Radevormwald Im Zeichen der Corona-Pandemie stand die Versammlung der RKG Rot-Weiß. Auch wenn die Session dieses Mal wenig Anlass zu Fröhlichkeit geben wird, bleiben die Karnevalisten doch zuversichtlich.

Die Radevormwalder Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß hat am Dienstag ihre Jahreshauptversammlung veranstaltet – unter Einhaltung der Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie. Angesichts der Tatsache, dass die Karnevalisten für geselliges Beisammensein stehen, sei dies ungewohnt gewesen, räumt Sprecherin Marike Betz-Dmuß ein. Dennoch habe man es genossen, sich „wenigstens im kleinen Kreis“ versammeln zu können.

Werner Grimm übernahm die Wahlleitung und lobte den Vorstand: „Es muss ja was richtig gemacht worden sein in den letzten Jahren, wenn der Verein wieder auf ein so gutes finanzielles Polster setzten kann. Vor fast genau sechs Jahren sah das ganz anders aus.“ Grimm schlug den Vorsitzenden Dominik Betz zur zur Wiederwahl vor, was mit 18 Ja-Stimmen und einer Enthaltung auch geschah. Heidi Scherer wurde mit dem gleichen Ergebnis erneut zur Präsidentin gewählt.