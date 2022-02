Jeckenmesse als Höhepunkt des Radevormwalder Karnevals : Karnevalisten beten für den Frieden

Radevormwald Die Karnevalsmesse hat eine lange Tradition im Radevormwalder Karneval. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine sind wichtige Themen.

Etwa 15 Vertreter der Radevormwalder Karnevalsvereine saßen am Sonntagabend in den ersten Reihen der katholischen Kirche von St. Marien, darunter das Dreigestirn aus Wipperfürth mit Jungfrau „Dirklinde“ Dirk Osberghaus, Prinz Marcus Flock und Bauer David Engelmann. Auch einige Gemeindemitglieder hatten sich für die Messe verkleidet. Sie sangen und schunkelten bei den kölsche Karnevalsliedern mit, die Kantor Bernhard Nick mit kirchentauglichen Texten versehen hatte.

Pastor Marc D. Klein wurde im Vorfeld oft gefragt, ob die Karnevalsmesse überhaupt stattfinden wird. „Dürfen wir fröhlich sein in diesen Zeiten?“ fragte er zu Beginn der Messe. Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine könne man nicht beiseiteschieben – und auch die Pandemie halte die Welt in Atem. „Wir sind nicht verantwortungslos humorvoll“, betonte der Pastor. In seiner Predigt hob Klein die Wahrheit als höchstes Gut hervor: „Die Wahrheit ist das erste, was im Krieg verloren geht, weil sie durch Propaganda ersetzt wird.“ Man brauche im Leben einen klaren Blick auf die Dinge und ein lautes Herz – was immer schon das Bestreben des Karnevals gewesen sei. Der Pastor rief zu echter Toleranz, jedoch nicht zu Gleichgültigkeit auf. „Wenn wir Kritik äußern, dann wohlwollend und helfend und nicht zerstörend und verletzend“, sagte Marc D. Klein.