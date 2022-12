TuSpo Dahlhausen für ein Wochenende auf großer Fahrt Kampfsportler reisten nach Mailand

„Wir waren von Freitag bis Sonntag in Mailand. Im Prinzip kann da jeder mitfahren, das ist keine exklusive Veranstaltung“, erklärt Baglieri. Für ihn und seine Sportler war es dennoch etwas Besonderes. „Wir waren dort mit Sportlern aus Ungarn, Portugal, Spanien, natürlich auch aus Italien, Deutschland und sogar aus Kuba“, berichtet er. Einen ganzen Tag lang trainierten sie bei den besten Meistern, erlernten neue Techniken und tauschten Erfahrungen aus. Am Abend folgte dann noch ein Gala-Abend samt Ehrungen. Auch die Radevormwalder Sportler erhielten eine besondere Auszeichnung, verrät Baglieri. „Von der Internationale Police Association in Italien haben wir alle eine Verdiensturkunde für unsere besondere Tätigkeit in Martial Arts erhalten.“ Normalerweise wird diese Urkunde nur Polizisten und Soldaten überreicht. „Wir waren alle hin und weg von diesem Wochenende“, fasst Ippolitio Baglieri zusammen. „Obwohl wir uns alle nicht kannten, war es sehr harmonisch. Es herrschte ein sehr respektvoller Umgang untereinander.“