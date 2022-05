Kameramann aus Radevormwald beteiligt : Natur-Doku über die bergischen Talsperren

Radevormwald Der WDR zeigt in der Reihe „Abenteuer Erde“ einen Beitrag über die Talsperren im Bergischen Land. Für den von Natali Tesche-Ricciardi produzierten Film stand auch Ralf Steinberg aus Radevormwald hinter der Kamera.

Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Talsperren wie im Bergischen Land und dem benachbarten Sauerland. Doch selbst die Menschen in der Region, die doch diese Gewässer sozusagen vor der Haustür haben, kennen nicht alle Geheimnisse, die sich in und rund um die Sperren finden lassen. Man muss schon die Geduld und die Expertise eines Naturfilmers haben, um die scheuen Tiere im Wasser und in den Wäldern vor die Kamera bekommen.