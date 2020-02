Jugendamt in Radevormwald : Jugendliche wollen mitreden – Online-Befragung für Schüler

Jugendamt in Radevormwald

Peter Horn ist Leiter des Jugendamtes in Radevormwald. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Das Jugendforum in der Bergstadt formiert sich neu. Die jungen Menschen sollen dabei ihre Wünsche und Ideen mit einbringen.

Seit 2019 formiert sich ein Jugendforum in der Bergstadt neu. Unter dem Motto „Jugend spricht für sich“ erörtern die Jugendlichen unter fachlicher Begleitung, wie eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und ein Mitspracherecht umgesetzt werden können. Auf diese Weise soll Jugendlichen die Möglichkeit gegeben werden, an politischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken. „Jugend spricht für sich“ hat die Aufgabe, als Mittler zwischen Kindern, Jugendlichen und der Politik aufzutreten, um die Interessen, Wünsche und Forderungen von Kindern und Jugendlichen vernehmbar und sichtbar zu machen und sich für eine angemessene Umsetzung einzusetzen