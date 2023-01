Fünf Radevormwalder Kirchengemeinden mit ökumenischer Aktion Jugend packt Pakete zum Überleben

Er bittet alle Teilnehmer, am 11. Februar möglichst um kurz vor 10 Uhr in die Pack-Halle der Firma glow2be, Erlenbacher Straße, zu kommen. Firmeninhaber Heinz Engstfeld wird alle Gäste begrüßen und um 10 Uhr einen Film von einem der letzten Hilfseinsätze zeigen. „Wir werden sehen, wie Pakete mit den Hilfsgütern gepackt und dann in die Ukraine transportiert und dort verteilt werden“, berichtet Jeschke. Das sei sehr eindrücklich und könne gut in der religionspädagogischen Arbeit danach noch einmal besprochen werden.