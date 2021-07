Sportverein in Radevormwald : Jugendliche auf Freizeit-Tour in Friesland

Freizeit-Hoodies für alle: Die erste Freizeitwoche verlief für die Jugendlichen und die Betreuer bei wechselhaften Wetterbedingungen hervorragend. Foto: TV Herbeck/Stefan Gilsbach

Radevormwald 21 Jugendliche zwischen 17 und 19 Jahren erleben derzeit zwei aufregende Wochen. Dem Betreuer-Team ist aber auch auf jeder Freizeit wichtig, mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Dies geschieht in mehreren Themen-Blöcken und in täglichen Abendausklängen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Corona hat sie nicht aufhalten können: Der TV Herbeck ist auch in diesem Jahr in Kooperation mit der HSG Rade/Herbeck und der Evangelischen Kirchengemeinde Elberfeld-Nord auf Jugendfreizeit in Friesland in den Niederlanden unterwegs. Freizeitleiter Stefan Berghaus hat einen Halbzeitbericht geschickt. Los ging es für die 21 Jugendlichen zwischen 17 und 19 Jahren mit vier Kleinbussen, zwei Pkw und sechs ausgeliehenen Kanus vom Stadtsportverband Radevormwald.

Dabei galt der erste Dank von Berghaus und seinem sechsköpfigen Betreuer-Team schon vor der Abfahrt nicht nur Harald Angermaier vom Stadtsportverband, dafür, dass die Gruppe die sechs Kanus mit nach Holland nehmen durfte, sondern auch an die Werkstatt von Peter Kranenberg, die noch am Samstagmorgen kleine Elektroschäden am Hänger der Kanus beheben konnte. „Ohne den persönlichen Einsatz von Kranenberg hätte der Hänger mit den sechs Kanus in Rade bleiben müssen“, berichtet Berghaus.

Die erste Freizeitwoche verlief für die Jugendgruppe bei wechselhaften Wetterbedingungen hervorragend. Eine Halbtagestour mit den Kanus wurde durchgeführt, es gab mehrere Show-Abende, etliche Spiel- und Sportaktionen. In der ersten Woche standen auch zwei Tagesausflüge an: der erste führte die Gruppe an die Nordsee nach Den Helder. Dort erlebte man bei traumhaften Wetterbedingungen einen Strandtag mit Spaß im und am Wasser. Die eigenen mobile Beach-Volleyball-Anlage kam auch zum Einsatz. Der zweite Tagesausflug war ein absolutes Highlight dieser Freizeit: Es ging nach Amsterdam. Dort besuchte man die 4D-Show „This is Holland“ und unternahm eine eigene 90-minütige Grachtenfahrt mit deutscher Reiseleitung. Natürlich gab es für die Jugendlichen genügend Zeit, Amsterdam auf eigene Faust zu entdecken.

„Dem Betreuer-Team ist aber auch auf jeder Freizeit wichtig, mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Dies geschieht in mehreren Themen-Blöcken und in täglichen Abendausklängen“, erläutert Berghaus. Etliche Teilnehmer sind mit Berghaus und seinem Team schon seit 2013 auf Kinder- und Jugendfreizeiten. Da dies jetzt die letzte Freizeit für diese „Freizeitgeneration“ ist, besorgten die Teilnehmerinnen Eva Bierwirth und Nele Großbischowski für die ganze Gruppe und das Betreuer-Team als Dank für acht tolle Reisen Freizeit-Hoodies. Diese kamen bei der gesamten Gruppe und beim Betreuer-Team sehr gut an.

Natürlich hat das Betreuer-Team auch ein Corona-Schutzkonzept entwickelt, mit dem man dem möglichen Risiko einer Corona-Infektion entgegentreten möchte. „Ein wichtiger Baustein dieses Konzeptes sieht regelmäßige Selbsttestungen der gesamten Freizeitgruppe im Freizeithaus vor“, berichtet Berghaus.

Voller Freude schaut die Gruppe nun auf die gerade laufende zweite Freizeitwoche, in der noch mehrere Höhepunkte anstehen.

(rue)