Jugendbeirat Radevormwald und Jugendrat Remscheid Gemeinsamer Besuch im Düsseldorfer Landtag

Die Remscheider Jugendratsmitglieder mit ihrer Vorsitzenden Sofia Rodriguez Eckwert und ihrem Stellvertreter Alimaga Kurtishov und die Radevormwalder Jugendbeiratsmitglieder mit dem Vorsitzenden-Trio Karim Stark, Leander Teichert und Anastasia Dinh nutzten die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Sie erzählten, wie sie sich politisch einbringen wollen. Ihre vielen Ideen reichten von Veranstaltungen wie Stadtralleys und Fußballturnieren bis zu Anfragen an Ausschüsse, dazu gehören natürlich auch regelmäßige Gespräche mit den Stadtspitzen in Radevormwald und Remscheid. „Ein wichtiges Instrument sind für mich auch Jugendbefragungen“, betonte Wolf. „Die Ergebnisse der Remscheider Befragungen sind für uns in der Kommunalpolitik ganz wichtige Signale, wo wir aktiv werden müssen“ So hat der Jugendrat in Remscheid etwa 800 Jugendliche befragt. Auch der Jugendbeirat in Rade startet bald eine erste Umfrage.