Amtsgericht Wipperfürth : Vater mit 9300 Euro im Rückstand

Radevormwald/Wipperfürth Ein 32-jähriger Dachdecker zahlte über zwei Jahre keinen Unterhalt für seinen sechsjährigen Sohn. Die Rückstände sind auf 9300 Euro angewachsen. Der Richter stellte die Klage für die Dauer von einem Jahr vorläufig ein.

Das monatliche Einkommen eines 32-jährigen Dachdeckers war Hauptthema des Strafverfahrens am Wipperfürther Amtsgericht. Das Jugendamt Radevormwald hatte Anzeige gegen den Dachdecker gestellt, nachdem dieser mehr als zwei Jahre keinen Unterhalt für seinen sechsjährigen, unehelichen Sohn gezahlt hatte. 9300 Euro Rückstände sind dadurch entstanden. Als Grund gab der Angeklagte sein geringes Einkommen von gerade einmal 1100 Euro an. Davon zahle er bereits Unterhalt für ein weiteres uneheliches Kind.

Warum das nicht geschehen war, versuchte der Verteidiger dem Gericht zu schildern. Dabei bezog er sich auf die wirtschaftliche Situation in der Familie. „Der Vater meines Mandanten ist selbstständiger Dachdecker und Einzelunternehmer“, begann er seine Erklärung. Unter anderem durch eine schwere Erkrankung sei der Vater in wirtschaftliche Schieflage geraten und auf die Mithilfe seines Sohnes angewiesen. „Kann man in dem Fall von jemandem verlangen, den Vater im Stich zu lassen und woanders arbeiten zu gehen?“ stellte der Rechtsanwalt eine rhetorische Frage an den Richter. Zum anderen wäre der Angeklagte aus einer vorherigen Dachdeckerfirma rausgeflogen, nachdem man mit seiner Arbeitsleistung nicht zufrieden gewesen war. „Das spricht sich rum. Wenn man einmal rausgeflogen ist, ist man quasi vom Markt“, beteuerte der Anwalt.