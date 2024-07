Radevormwalder Jugend auf Sommerfreizeit Sommerfreizeit in den Niederlanden

(s-g) Vom 6. bis 19. Juli waren 28 Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren auf zweiwöchiger Jugendfreizeit in Friesland in den Niederlanden unterwegs. Träger dieser Sommerferienfreizeit war der TV Herbeck in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Elberfeld-Nord und der HSG Rade/Herbeck.