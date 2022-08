Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald : Jubelkonfirmanden warteten lange auf Feier

Radevormwald 37 Frauen und Männer der Jahrgänge 1952, 1962 und 1972 feierten am Sonntag auf Einladung der Lutherischen Gemeinde ihre Jubelkonfirmation.

Die Pause war wegen der Corona-Pandemie sehr lang. Aber jetzt durfte die Lutherische Kirchengemeinde wieder zu einer Jubelkonfirmation einladen. Und das Angebot nutzten die Interessierten eifrig. 37 Jubelkonfirmanden der Jahrgänge 1952, 1962 und 1972 feierten in Erinnerung an ihre damalige Konfirmation einen festlichen Gottesdienst.

Pfarrer Philipp Müller zeichnete anhand des Beispiels eines Kaktus das Glaubensleben der Jubelkonfirmanden nach und warb dafür, Mut und Vertrauen im Glauben zu suchen, um auch im Alter aufzublühen. Ganz so wie es im Psalm 92 verheißen ist: „Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht.“

Die Jubilare traten nochmals vor den Altar, empfingen einen Segen und feierten das Abendmahl in einem festlichen Gottesdienst, den Kirchenmusikerin Angelika Kozinowski-Werler auf dem frisch restaurierten Cembalo und mit einer Gruppe von Musikerinnen musikalisch gestaltete. Für die bereits gestorbenen Mitkonfirmanden wurde eine Kerze angezündet. „Anschließend schwelgten die Jubilare bei einem gemütlichen Beisammensein in der Kirche in Erinnerungen“, berichtet Müller.

Bevor es zu der Premiere nach langer Pause kommen konnte, gab es im Gemeindeamt viele Anfragen, wann denn wieder eine Jubelkonfirmation gefeiert werden kann. „Für viele Menschen ist so eine Feier etwas ganz Besonderes“, meint der Pfarrer. In einigen Gruppen bestehe bis heute ein richtig guter Zusammenhalt. Nach der Jubelkonfirmation bekam Müller jede Menge positive Rückmeldungen. „Für viele ist das Zusammensein ganz wichtig, das haben wir auch schon bei der Seniorengeburtstagsfeier erlebt“, sagt er. Die Menschen möchten wieder miteinander ins Gespräch kommen, das tue ihnen gut. „Es gab am Sonntag richtig rührende Momente, vor allem beim Segen gab es viele Emotionen“, sagt Müller. Für die Jubelkonfirmanden sei dies ein sehr intimer und bedeutender Moment. „Die Erinnerung an die eigene Konfirmation darf man nicht unterschätzen. Das bewegt einfach“, sagt er.